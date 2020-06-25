" رضا المصري يكشف لمصراوي تفاصيل أحدث أغاني أحمد شيبه "رجالتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان أحمد شيبة من تسجيل أغنية وطنية بعنوان"رجالتك"، استعدادا لطرحها بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو، وهي من كلمات الشاعر رضا المصري، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

الشاعر رضا المصري في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" الفنان أحمد شيبه رحب بتقديم الأغنية عقب سماعه كلماتها، وقام بتسجيلها استعدادا لتصويرها، وطرحها بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو".

وأضاف: "بعد النجاح الذي تحقق بأغنية (الفتونة)، التي قدمت في نهاية مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في رمضان الماضي، نستعد مع الفنان أحمد شيبه لتقديم أكثر من عمل".

وقدم الفنان أحمد شيبه من كلمات الشاعر رضا المصري، عدة أغاني منها (يعلم ربنا) في مسلسل نسر الصعيد، و(تحيا مصر) ، ودويتو (عشمي في ربنا) الذي غناه مع الفنان إيهاب توفيق".