"سيب الـ cv بتاعك".. محمود البزاوي يعلق على فتح المقاهي يوم السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بطريقة كوميدية، على فتح المقاهي يوم السبت القادم، بعد رفع الحظر نسبيا الفترة القادمة.

وكتب: "صاحب القهوة يوم السبت، ابقى سيب الـ cv بتاعك، وهنبقى نشوفلك كرسي تقعد عليه".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي، شارك في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أشرف زكي، هبة مجدي، أيتن عامر، نهال عنبر، دياب، محمد أبو داوود، ومن إخراج مرقس عادل.