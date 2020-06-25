بعد تحسن حالته.. المخرج ياسر سامي يستعد لمغادرة المستشفى‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المونتير عمرو عاكف أن المخرج ياسر سامي، تجاوز الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، موضحًا أن حالته الصحية جيدة جدًا، ويستعد للخروج من المستشفى خلال الأيام القادمة.

عمرو في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "ياسر سامي -حاليًا- في حالة صحية جيدة جدًا، ويتحدث معنا تليفونيا بشكل يومي، ومن المقرر خروجه خلال أيام من المستشفى، بعد تعافيه من إصابته بالتهاب رئوي حاد".

وأضاف: "ياسر لم تتم تشخيص حالته -مطلقًا- بأنه مصاب "كورونا"، ولا نعرف من أين جاء الذين روجوا لتلك الشائعة بذلك، والحمد لله تحسنت صحته جدًا بعد خضوعه للعلاج من الالتهاب والحساسية بالصدر".

عاكف تعاون مع المخرج ياسر سامي، بعدة أعمال، ومنها مسلسل "النهاية" الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف.