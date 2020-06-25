رانيا يوسف على شاطئ البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها على شاطئ البحر.
وظهرت "رانيا" بكاش مايوه على شاطئ البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "الحرامي"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وهو مكون من 10 حلقات فقط.
مسلسل "الحرامي" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، ومن تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سكرين 2000 أمير شوقي.
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