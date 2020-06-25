"في العناية المركزة".. "المهن التمثيلية" تكشف تطورات الحالة الصحية لـ"عبدالله مشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أكد الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان عبدالله مشرف تم حجزه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى القاهرة التخصصي؛ لإصابته بجلطة في المخ فجر اليوم الخميس.

وأضاف "عزوز" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": النقابة تنهي إجراءات حجز الفنان عبدالله مشرف في مستشفى القاهرة، موضحًا أن حالته الصحية حرجة.

الفنان عبدالله مشرف بدأ مشواره الفني مع فرقة الفنان محمد صبحي، وقدم عدة مسرحيات منها: "وجهة نظر، أنت حر، ولعبة الست"، وسلسلة مسلسل: "عائلة ونيس"، وشارك في عدة أفلام منها: "عريس من جهة أمنية" مع عادل إمام، و"وش إجرام" مع محمد هنيدي".. وغيرهما.