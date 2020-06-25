مجدي صبحي عن شادي سرور : من أكفأ قيادات وزارة الثقافة

وجه الفنان القدير مجدي صبحي، رسالة للفنان شادي سرور مدير عام مسرح الطليعة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "مجدي" عبر صفحته قائلا : "صديقي العزيز الغالي الفنان القدير شادي سرور مدير عام مسرح الطليعة من اكفآ قيادات وزارة الثقافة ابداعآ وخلقآ واداره ذكيه". وخلقآ واداره ذكيه". شاهد وتابع : "وهوه عارف بيعمل ايه وهذا نادر مابين جميع القيادات هذه كلمة حق لابد أن تقال علي فنان يده نظيفه والأهم أنه في حاله وبأحترام.. شكرأ لك".

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