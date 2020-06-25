صورة.. محمد هنيدي يحتفل بنجاح ابنته

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره باحتفاله بنجاح ابنته "فريدة" في مرحلة الثانوية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". والفيديوهات "انستجرام". نشر هنيدي الصورة عبر خاصية "ستوري" وكتب عليها"مبروك يافريدة ياحبيبتي نجاحك في Advertisements الثانوية، وعقبال لما احتفل بتخرجك من الجامعة" الثانوية، وعقبال لما احتفل بتخرجك من الجامعة" يذكر أن هنيدي يعمل حالياً في فيلمه الجديد "الإنس والنمس" مع الفنانة منة شلبي، في أول عمل سينمائي يجمعهما سوياً.

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