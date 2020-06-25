مجدي صبحي يكشف حقيقة إصابة عبدالله مشرف بجلطه في المخ

كشف الفنان الكبير مجدي صبحي حقيقة إصابة الفنان عبدالله مشرف بجلطه في المخ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلا : "الحمد لله القدير عبد الله مشرف انا لسه مكلمه دلوقتي حالا وضحك معايا وبيعمل تحاليل وبصحه جيده". شاهد واضاف : "وكل مايقال عنه أنه عنده.. جلطه في المخ.. غييييييير صحيح.. اتقوا الله في قولكم وافعالكم وبطلو اشاعات"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين له النجاح والتوفيق في حياته الفنية والشخصية

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