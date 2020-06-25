نشرت الفنانة مي كساب صورة من طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت مي على الصورة قائلة:"وبين الماضي والحاضر تمر الحياه وما الحياه إلا شويه دروس درووووووس كبيره قوي وبنتعلمها وطول ما إحنا عايشين هنفضل نتعلم بس المهم ان الدروس تعلم صباحكم رضا وستر وصحه وسعاده وناس ولاد حلال". إلا شويه دروس درووووووس كبيره قوي وبنتعلمها وطول ما إحنا عايشين هنفضل نتعلم بس المهم ان الدروس تعلم صباحكم رضا وستر وصحه وسعاده وناس ولاد حلال". يذكر أن مي قد شاركت في الدراما الرمضانية من خلال المسلسل الكوميدي "اللعبة" بمشاركة مجموعة مميزة من نجوم الكوميديا أبرزهم"هشام ماجد، شيكو، بيومي فؤاد، محمد ثروت" من تأليف:أيمن وتار.

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كانت هذه تفاصيل خبر على إنستجرام .. مي كساب تنشر صورتها في مرحلة الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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