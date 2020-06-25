غداً.. يوسف الشريف ضيف رامي رضوان في مساءdmc

يحل النجم يوسف الشريف ضيف الإعلامي رامي رضوان في برنامجه، "مساء dmc"، مساء غدآ، الجمعة، وذلك عبر شبكة قنوات dmc الفضائية.

ومن المقرر أن يتحدث "الشريف" عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل النهاية، ويكشف عن كواليس العمل،

كما يتحدث أيضا عن العديد من المفأجات لأول مرة.

وتدور أحداث النهاية في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن،

ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.