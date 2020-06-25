ايمي اكمل البدراني تعلن تفاصيل برنامج "موضة المحجبات"

أكدت الإعلامية والفاشون بلوجر ايمي أكمل البدراني، أنها بصدد التجهيز الي برنامجها الجديد "موضة المحجبات"، التي تتناول فيه موضوعات عن الموضة والازياء الراقية للمحجبات.
بالإضافة إلي أحدث الاستايلات التي تليق علي كل فتاةمحجبة والألوان التي تناسب كل فتاة في الشكل والمظهر والأناقة ولون ووزن كل فتاة محجبة، وطريقة تناسق الألوان مع بعضها وتوقيت لبسها في السهرات والخروجات والحفلات .
كما تعرض ايمي أكمل البدراني البرنامج علي قنوات تزامنا مع عرضه علي الفضائيات و القنوات، وتشارك الجمهور في موضوعات بعينها يختارها الجمهور علي الهواء مباشرة كما تطرق للحديث إلى موضوع الاكسسوارات التي تليق بكل فتاة محجبة وكل استايل ترتديه الفتاة .
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