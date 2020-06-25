نرمين الفقي لـرجاء الجداوي: الكل بيحبك ياغالية

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جمعتها بالفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" علقت نرمين على الصورة قائلة:"ان شاء الله ياحبيبتي تقومي وترجعيلنا بألف سلامة، الكل بيحبك ياغالية". يذكر أن نرمين شاركت مؤخراً في مسلسل "أبو العروسة Advertisements "بجانب مجموعة مميزة من نجوم الدراما أبرزهم"سوسن بدر، سيد رجب، محمود حجازي، كارولين عزمي،وغيرهم..."، وحصل المسلسل على نجاح جماهيري كبير لقربه من المشاكل والحياة الأسرية الواقعية. "بجانب مجموعة مميزة من نجوم الدراما أبرزهم"سوسن بدر، سيد رجب، محمود حجازي، كارولين عزمي،وغيرهم..."، وحصل المسلسل على نجاح جماهيري كبير لقربه من المشاكل والحياة الأسرية الواقعية.

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