احمد السقا يدخل مجال تأليف الأغاني بأغنية «مالك ياترى» التي سيغنيها محمد نور

يستعد المطرب محمد نور، عضو فريق واما الغنائي، خلال الـ 48 ساعة المقبلة لطرح أغنيته الجديدة «مالك ياترى»، في أول تجربة لأحمد السقا في مجال تأليف الأغاني، وهي من ألحان محمد نور، وتوزيع محمد علام، وهندسة صوت ياسر أنور، ومن المقرر طرحها برعاية شركة أورنج.

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وتقول كلمات الأغنية «مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة.. مش إيدك في السلام ولا صوتك في الكلام ولا شوقك لـ اللقى، ولا إحساس الغرام.. موحشتكيش سكتي ليه ومردتيش، شوفتيني يعني مضحكتيش، فين ضحكتك.. وإنتي طايرة بتحضنيني.. محضنتنيش»

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يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد قدم برنامج « اغلب السقا» الذي عرض على قنوات إم بي سي في شهر رمضان الماضي.

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