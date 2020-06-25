يستعد المطرب محمد نور، عضو فريق واما الغنائي، خلال الـ 48 ساعة المقبلة لطرح أغنيته الجديدة «مالك ياترى»، في أول تجربة لأحمد السقا في مجال تأليف الأغاني، وهي من ألحان محمد نور، وتوزيع محمد علام، وهندسة صوت ياسر أنور، ومن المقرر طرحها برعاية شركة أورنج.
اقرئي ايضا : إطلالة ساحرة لسوسن بدر وشيرين رضا في جلسة تصوير مشتركة، والجمهور: فيه جمال كده؟
وتقول كلمات الأغنية «مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة.. مش إيدك في السلام ولا صوتك في الكلام ولا شوقك لـ اللقى، ولا إحساس الغرام.. موحشتكيش سكتي ليه ومردتيش، شوفتيني يعني مضحكتيش، فين ضحكتك.. وإنتي طايرة بتحضنيني.. محضنتنيش»
يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد قدم برنامج « اغلب السقا» الذي عرض على قنوات إم بي سي في شهر رمضان الماضي.
اقرئي ايضا : بعد أن خطفت الأنظار بجمالها.. من هي زوجة محمد رمضان؟ هذا هو اسمها الحقيقي
كانت هذه تفاصيل خبر احمد السقا يدخل مجال تأليف الأغاني بأغنية «مالك ياترى» التي سيغنيها محمد نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.