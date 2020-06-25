هل تراجع احمد فلوكس عن قرار ارتباطه من ديالا مكي؟

يبدو أن الفنان أحمد فلوكس تراجع عن قرار ارتباطه من الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، حيث نشر فلوكس صورة لرجل عجوز وزوجته، وهما يقبلان بعضهما رغم إصابتهما بفيروس كورونا

وعلق فلوكس على الصورة قائلاً: «أنا لا أبحث عن امرأة جميلة، أنا لا أبحث عن الحب، أنا أتطلع إلى هذا، هذا هو الحب الحقيقي، وهذا ما أبحث عنه».

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الغريب في الأمر أن فلوكس كان قد اعترف بحبه لديالا منذ عدة أيام، وأكد أنه سوف يرتبط بها رسمياً عند عودة حركة الطيران مرة أخرى، نظراً لوجوده في القاهرة ووجودها بدبي

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس كان متزوجاً من الفنانة هنا شيحة، لكنه انفصل عنها بعد أقل من عام من الزواج، ولم يكشف عن السبب وراء هذا الانفصال السريع.

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