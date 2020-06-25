حلا شيحا في أحد ظهور لها: لم أخضع لأي جراحة تجميل

بعد أيام قليلة من إبداء الندم على خضوعها لجراحات التجميل علنا أمام ملايين المشاهدين، عادت الفنانة المصرية حلا شيحا لتتراجع عن كلامها مؤكدة أنها لم تخضع لأية جراحات تجميلية، وقالت إنها "عملت حاجات بسيطة في الأنف والفم"، وطلبت من متابعيها التركيز على ملامح وجهها للتأكد من عدم وجود تغيير يذكر.

وأضافت حلا في بث مباشر عبر حسابها بموقع إنستقرام: أنا وشي أهو يا جماعة زي ما هو مفيش أي عمليات تجميل أبداً، عملت بعض الحاجات البسيطة لكن ما عملتش أي عمليات تجميل.

وكشفت حلا عن عمرها الحقيقي وقالت إنها تبلغ من العمر 40 عاماً، بعد تردد عن الإفصاح عن عمرها الحقيقي إلا أنها استجابت بعد ضغط من شقيقتها.

وسبق وأبدت النجمة حلا شيحا ندمها على الخضوع لجراحة تجميل وأكدت خلال لقاء لها مع برنامج "التاسعة" على "القناة الأولى" في التلفزيون المصري، أن ما دفعها لإجراء الجراحة هو لحظة حماس وليس رغبة في تجميل شكلها، لأنها ترى أن أبرز ملامح جمال وجهها هي البساطة.

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وأشارت إلى أنها انزعجت للغاية من نتيجة عملية التجميل، وهي أن حجم خديها زاد إلى حد الضعف، وأكدت أنها تراجعت عن محاولة إصلاح ما حدث خوفا من حدوث مضاعفات لوجهها.

ولفتت إلى أن تغيير ملامحها ظهر بوضوح على الشاشة منذ بداية ظهورها في المسلسل التلفزيوني، "خيانة عهد"، الذي عُرض في شهر رمضان، لكنها لم تكن قادرة على التخلص من آثار العملية بسبب انشغالها بتصوير العمل الفني.