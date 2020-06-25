إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

أصيب الفنان عبدالله مشرف، بجلطة في المخ نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، لتلقي العلاج اللازم، حتى تستقر حالته الصحية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية بالكامل، خاصة أن عبدالله مشرف يعاني من بعض أمراض الشيخوخة نظراً لتقدمه في السن.

والفنان عبدالله مشرف، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

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يذكر أن الفنان الكبير عبدالله مشرف كشف عن رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات، وذلك في برنامج تليفزيوني مع الفنان أشرف عبدالباقي.

وقال عبدالله مشرف: “سقطت 3 مرات في الثانوية العامة، وفي آخر عام قررت أجتهد وأذاكر وقلت لا أريد مجموعًا، فقط أريد النجاح”.

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