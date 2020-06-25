صور نادرة: نجمات عرب فنانات في المطبخ!

لم نعتاد ان نرى نجمات العالم العربي في لقطات عفوية او ممارسات طبيعية كغيرهن من السيدات اللواتي يقمن بأعمال عادية في حياتهن اليومية كأي سيدة منزل خاصة لناحية الطهو والترتيب وتنظيف المنزل.

الصور أعلاه تكشف الناحية المخفية لبعض نجمات العالم العربي من داخل منازلهن وتحديداً في المطبخ، حيث نرى بعضهن فنانات في المطبخ، يطهين ويغسلن الصحون ويحضّرن أشهى أطباق الحلوى.

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النجمة السورية سلافة معمار اعتادت ان تطهى في منزلها بمساعدة ابنتها الوحيدة ذهب التي تحضّر معها في بعض الأوقات الحلوى.

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أما النجمة اللبنانية يارا فهي التي تقوم بصنع الحلوى وتحضير الأطباق الشهية كالكباب كما هو واضح في الصورة، وهذا ما يجعلها من بين النجمات الفنانات في الطهي.

تابعن الصور وشاهدن نجمات العالم العربي فنانات في المطبخ وليس فقط في فن الغناء والتمثيل.

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