هؤلاء النجمات سرقت الشهرة منهن حلم الأمومة

سرقت الشهرة حلم الأمومة من بعض نجمات العالم العربي اللواتي تقدمن في السن دون أن يشعرن بضرورة الإرتباط وتكوين أسرة وعائلة حاضنة.

فبعضهن لم تسح لهن الفرصة ولا الوقت لتفرغ لرعاية طفل لمدة عامين على الأقل، على عكس أخريات قررن عدم الإنجاب من الأساس.

بعضهن ارتبطن لكنهن لم ينجبن مثل الممثلة اللبنانية ورد الخال التي فضلت عدم الإنجاب حتى الساعة وتعيش حياتها بسعادة مع زوجها.

أما أخريات فلم يرتبطن من الأساس كي يصبحن أمهات مثل النجمات اليسا ونسرين طافش ويسرا وغيرهن.

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تابعن صور أهم النجمات العرب اللاتي سرقت منهن الشهرة حلم الأمومة.

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