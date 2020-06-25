بكاء زين كرزون خلال حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

تداولت يوم أمس عدد من الصفحات خبر خطوبة نجمة السوشيال ميديا زين كرزون، وصودف يوم أمس يوم ميلاد زين، وتمت مفاجأتها حسبما قيل من قبل حبيبها عبدالله كنعان بخاتم الخطوبة.

زين بكت خلال الحفل كونها تفاجات بما حضره لها خطيبها، غير أن البعض رأى أن زين كانت تعلم بكافة التحضيرات، لأن فستانها وتسريحتها لا يمكن أن يكونا لحفل عيد ميلاد.

كرزون نشرت الخبر عبر صفحتها على "انستقرام" من خلال صورة جمعتها بخطيبها من الاحتفال وأرفقتها بتعليق جاء فيه " الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم عقبالكم يا أحلى صبايا".

وبحسب مقاطع فيديو وصورًا تم تناقلها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اقتصر حفل الخطوبة على حضور أفراد من الأسرتين فقط وتم استغلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي وافق 24 يونيو وتوأمها هيا كرزون .

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وارتدت زين كرزون فستانًا أنيقًا يحمل اللون الأخضر الغامق ونسقته بتسريحة شعر مناسبة ومكياج ناعم.

وتعد زين كرزون من أشهر النشطاء على "سناب شات" حيث استطاعت تشكيل قاعدة جماهيرية لها وهي شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون، كما أنها من مواليد يونيو عام 1990 ولها شقيقة توأم تُدعى "هيا".