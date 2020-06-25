رضوى الشربيني تحتفل بـ 11 مليون متابع على الموتوسيكل.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بوصول عدد متابعيها لـ 11 مليون تابع، على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.

الإعلامية المصرية نشرت صورة لها أثناء احتفالها على “الموتوسيكل”، وعلقت قائلة: “11 مليون بحبكم...١١ مليون بموت فيكم...انتم ١١ مليون سند و ظهر”.

وأضافت: “11 مليون أهل وقفوا جنبى وساعدوني و قوني.. و ١١ مليون بوسه وحضن وعرفان بالجميل مني ليكم يا حبايب قلبي انتم”.

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد وجهت مؤخرا تهنئة خاصة لوالدتها، احتفالا بعيد ميلادها.

رضوى نشرت صورة جمعتها بوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمى أوى.. وبقول الحمد لله انه من ضمن ال٢٤ قيراط بتوعى انه رزقنى بيكى و أدنى أم عظيمه زيك”.

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الإعلامية المصرية أضافت: “كل سنه وانتى طيبه و سعيده و حلوه و حنينه و جدعه زى ما انتى.. و يارب يديكي الصحة و يطول لنا فىً عمرك يا أغلى حاجه فى حياتي”.

يذكر أن الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد تأثرت كثيرا وهي تودع مشاهديها وفريق عمل برنامجها “هي وبس”، وذلك في آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج.

الإعلامية المصرية وجهت الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج، مؤكدة أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأوضحت: “ببقى كأن اتسرق مني حاجة، أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت، مفيش مرة قصدت فرقعة”، مؤكدة أنها كانت تود أن يستفيد الجميع وأن تقدم المساعدة لمن يستحقها.

رضوى وجهت رسالة إلى الرجال، شددت فيها على أنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية، ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديما أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها، وليس ضربها واهانتها واستغلالها.