منع محمد الشرنوبي من الغناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد المحامي سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، على الأخبار التي تم تداولها من قبل حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، عن حصوله على حكم قضائي بتعليق قرار النقابة القاضي بإيقاف موكله.

سعد متولي، قال في تصريحات صحفية، إن كل ما تردد عن حكم قضائي بإيقاف قرار النقابة للشرنوبي غير صحيح، ولديه شكوى جديدة وورق جديد مقدم له بجلسة الأربعاء الماضي، التي حضرها محاميا الطرفين.

واضاف: “جلسة التحقيق حضرها محاميا الطرفين، وتم أخذ أقوالهما، وتم طلب تأجيل الجلسة من الطرفين لتقديم باقي المستندات”، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة أخرى، الأربعاء المقبل، لحل القضية.

Advertisements

وكان حسين هلال، محامي الشرنوبي، نشر عبر حسابه على «فيس بوك» صور مستندات ادعى فيها أنها حصل على حكم قضائي لصالح الشرنوبي بتعليق قرار إيقاف من قبل مجلس نقابة المهن الموسيقية.

يذكر نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، بعدما اشتكته المنتجة سارة الطباخ إلى النقابة لعدم التزامه بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المبرم بينهم وتم إيقاف الشرنوبي لحين حل نزاع مع المنتجة.

وكانت سارة الطباخ قد تقدمت بدعوى جديدة ضد محمد الشرنوبي وبعد أيام قليلة من عقد قرانه بسبب أغنيته الأخيرة والتي طرحها مع شركة روتانا.