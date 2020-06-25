إصابة عبدالله مشرف بجلطة في المخ ونقله للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الفنان المصري عبدالله مشرف بأزمة صحية شديدة، صباح الخميس 25 يونيو، نقل على إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي.

وقد اشتبه الأطباء في إصابة الفنان عبدالله مشرف بجلطة في المخ، وهو ما استدعى نقله لغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كشف أن النقابة تقوم بإنهاء إجراءات حجز الفنان عبدالله مشرف في مستشفى القاهرة، لافتا إلى أن حالته الصحية حرجة.

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وعبدالله مشرف فنان مصري، اسمه بالكامل “عبد الله محمد عبد الله”، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

عمل في مسرح الفنان “محمد صبحي” الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها “أنت حر” و”الهمجي” و”وجهة نظر” و”تخاريف” و”لعبة الست” و”كارمن”.

بعد فترة من العمل المسرحي اتجه الفنان “عبد الله مشرف” إلى التليفزيون، وقدم عدد من المسلسلات منها “رجل خطير جدا” و”على هامش السيرة”، ثم بدأت شهرته تتصاعد من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي “يوميات ونيس” الذي شارك بعده في العديد من الأعمال التلفزيونية الجيده: منها “زيزينيا” و”أبو ضحكة جنان” و”أولاد الشوارع” و”العمة نور” و”فارس بلا جواد”.