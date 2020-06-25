فتحي عبد الوهاب يمازح جمهوره بعد قرار فتح المقاهي

الخميس 25 يونيو 2020

مازح الفنان فتحي عبد الوهاب متابعيه بعد قرار فتح المقاهي والكافيهات اعتبارا من السبت المقبل.



ونشر فتحي عبد الوهاب صورة ساخرة له- عبر حسابه بـ"إنستجرام" أثناء قيام الفنان ياسر جلال بحمله على يديه في أحد اللقاءات التليفزيونية، وعلق عليها قائلا: "أول ما تقابل القهوجي يوم السبت".

ويشارك فتحي عبد الوهاب في الماراثون الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل «القاهرة كابول»، ويناقش المسلسل ظاهرة الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي، ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل يناير المقبل.