بلقيس السباقة بهذه الخطوة الفريدة من نوعها

كشفت النجمة الاماراتية بلقيس الى أنها قامت ببناء استوديو مجهّز بالكامل داخل منزلها، لتسجيل أغنيات جديدة لها.

وأكدت بلقيس في لقاء مع “اليوم السابع” أن الاستوديو تم تجهيزه مثل استوديوهات تسجيل الأغنيات المحترف، بعدما تم غلق جميع الاستوديوهات في السعودية، حيث تعيش مع زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبداللطيف.

وتستعد بلقيس لتسجيل ثمانية أغنيات وأن التسجيل سيتم بالتواصل مع الملحن والموزع عبر تطبيق Zoom، وستكون هذه أول تجربة لها لتسجيل الأغنيات بهذا الشكل الفريد.

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ولفتت بلقيس الى أنها لا تستطيع التأخر عن جمهورها خاصة في هذا الوقت الصعب، الذي تحتاج فيه المنطقة العربية لسماع أغنيات تنشر البهجة والفرح بينهم.

نذكر أن بلقيس كانت قد احتفلت منذ أيام بمناسبة مرور عشر سنوات على بداية حياتها الفنية، وقد استعرضت بلقيس مجموعة قصص من كواليس فيديو كليباتها مع المخرجين، كما كشفت عبر تويتر عن أجمل لحظات عاشتها مع الجمهور منذ بداياتها حتى الآن.

ونشرت بلقيس نبذة عن بعض أعمالها الفنية المصورة، حيث تمنت ان تنال اعجاب المتابعين، كاشفة في الوقت عن نفسه عن أفكار عديدة بإنتظار التنفيذ ستكون أجمل وأفضل من المستوى الذي سبق وقدمته في أعمالها.