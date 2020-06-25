الموت يفجع الفنانين محمود الجابري ومحمد عبدالحافظ

القاهرة – لايف ستايل
توفيت مساء أمس الثلاثاء، والدة الفنان محمود الجابري، وزوجة المنتج محمد الجابري، وتم تشييع جثمانها اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر، واقتصر العزاء في المقابر فقط، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعلن عن خبر الوفاة الفنان كريم عبد الجواد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله والدة أخي وصديقي محمود الجابري، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ومن بعدها، نعى الفنان محمد عبد الحافظ وفاة حماته عبر "فيسبوك"، قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالي حماتي الطيبه الحنينه الغاليه أي اللي كانت بتدعيلي لآخر لحظه في حياتها، ربنا يرحمك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته، وربنا يصبر عم محمد الجابري ومحمود الجابري ويصبر زوجتي ويصبرنا جميعا (هتوحشني ضحكتك ودعوتك)".
يذكر أن الجابري، بدأ مشواره الفني من خلال المسرح مع المخرج حسن عبد السلام وشارك في عدد من المسلسلات منها: "الرحايا" للراحل نور الشريف، و"الخواجة عبد القادر"، و"سلسال الدم"، و"الوسواس".
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