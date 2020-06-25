روجينا تكشف تفاصيل ما حصل مع زوجها قبل وعكته الصحية

القاهرة – لايف ستايل
بعد إجرائها عملية عاجلة في القلب وتركيب دعامات له، تحدثت الفنانة روجينا عن حالة زوجها الفنان أشرف زكي الصحية والأزمة التي مرّ بها وأدخلته إلى المستشفى.
وأكدت الفنانة المصرية في حديث لبرنامج Et بالعربي أن نقيب الممثلين كان قد أجرى العديد من المداخلات الهاتفية مع عدة برامج للحديث عن الفنانة القديرة رجاء الجداوي، مشيرة إلى أنه شعر بعدها بالحزن الشديد "اكتئب بسبب إصابتها بفيروس كورونا".
ولفتت إلى أن زكي استيقظ عند الفجر وأخبرها أنه متعب، قائلة: "بالليل الفجر كده صحي وقال لي الحقيني صدري تعبان، روحنا على المستشفى وحصل اللي حصل".
ووصفت روجينا ما حدث من تفاعل النجوم وتعبيرهم عن حبهم لزوجها وكأنه استفتاء على هذا الحب، معبرة عن سعادتها بكل الدعم الذي وجدته منهم.
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