شقيقة ديانا كرازون تفاجئ الجميع بخطوبتها

فاجأت زين كرازون شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرازون متابعيها بإعلان خبر خطوبتها. وجاء هذا من خلال صور نشرتها عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها وهي تبكي تأثراً إلى جانب خطيبها.

وأعلنت اسم الأخير من خلال التعليق: "ألف مبروك الخطوبة زين وعبدالله". كما نشرت على الحساب صورة لهما بالأبيض والأسود وارفقتها بالتعليق: "الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم عقبالكم يا أحلى صبايا". كما نشرت صورة للإطلالة التي اعتمدتها في يومها المميز.

ويذكر أنها احتفلت في اليوم نفسه بعيدها ميلادها الثلاثين. ويشار إلى أن الاخوات كرازون، ديانا، وزين وهيا تعرضن للتنمر والسخرية في وقت سابق بسبب صورة تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام". ومن خلالها بدا الشبه واضحاً جداً بينهن وهو ما أشارت إليه الكثير من التعليقات. وعلق بعض المتابعين ساخرين بأنهن ذهبن إلى عيادة طبيب التجميل نفسه. وقبل هذا أثارت زين الجدل أيضاً بسبب ما اعتبر تبريراً من جانبها لخيانة الرجل لزوجته التي لا تهتم بمظهرها.

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