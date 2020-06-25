حبيب هاندة إرتشل يدللها بجلسة تدليك في كواليس التصوير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة التركية هاندة إرتشل تصوير مسلسلها الجديد «أطرق بابي»، وقد فوجئت بزيارة خاصة من حبيبها، الفنان التركي مراد دالكيش في كواليس التصوير.

وفي مقطع فيديو من أجواء الزيارة، ظهر مراد يدلل حبيبته خلال تحضيرها لأحد المشاهد في غرفة الماكياج، بجلسة تدليك لكتفيها، بشكل عكس مدى احساسه بإرهاقها في التصوير وتقديره لعملها الفني، حيث تبادل فانز الثنائي مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين للثنائي الحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن مصادر مقربة من الحبيبين كشفت عن موافقة هاندة على الزواج من مراد، حتى أن الثنائي حددا موعد الزفاف على أن يكون في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، ولحرص العروسين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فمن المنتظر أن يقتصر المدعوين على أفراد أسرتيهما وأقرب أصدقائهما، على أن يُقام حفل الزفاف في حديقة منزل شقيقة النجمة التركية، غمزة إرتشل.

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النجمة التركية التي ارتبطت عاطفياً بمراد دالكيش عام أواخر عام 2017 سبق وانفصلت عنه لشهور، إلا أن المياة عادت لمجاريها بينهما مرة أخرى ي اعقاب وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض يناير 2019، حيث حرص مراد على الوقوف مع حبيبته في أزمتها، مما أشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

مراد دالكيش سبق وتزوج من الفنانة التركية ميرفي بولجور بعد قصة حب جمعتهما أغسطس 2015، إلا أنهما انفصلا رسمياً سبتمبر 2017.

من ناحية أخرى، تشارك هاندة إرتشل في بطولة مسلسل «أطرق بابي» أمام الفنان التركي كرم بورسين، وهو العمل الذي تعود به إلى الشاشة بعد فشل مسلسلها الأخير «عزيزة» الذي تم وقفه بعد عرض الحلقة السادسة منه بسبب فشله في تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة، وقد شاركت في بطولته أمام بورا جولصوي.