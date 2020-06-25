أول ظهور لنجل داوود حسين.. هل يشبهه؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الفنان الكويتي داوود حسين في بث مباشر، خلال مقابلة أجريت معه على شاشة تلفزيون “الكويت”، وطرح عليه خلال المقابلة سؤال عن سبب عدم ظهور ابنه على الشاشة من قبل.

الفنان الكويتي رد على هذا السؤال، بأن دعا ابنه إلى الجلوس إلى جانبه، وأكد مازحاً أنه سيلبي نداءه، وأنه قد يحرمه من الميراث في حال لم يفعل ذلك.

وبالفعل حضر ابن الفنان الكويتي وجلس إلى جانب والده، وهو ما دعا الفنان إلى ممازحته ثانية بدعوته إلى الجلوس في حضنه، وسط ضحكاتهما.

عدد كبير من جمهور الفنان الكويتي عبروا عن إعجابهم بطرافته، كما لاحظوا وجود شبه كبير يجمعه بابنه.

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وكان قد ظهر مقطع فيديو للفنان الكويتي داوود حسين مؤخرا أثناء مشاركته في توزيع المساعدت في إطار “الحملة الوطنية للمحاجر الصحية”.

الفنان الكويتي قال، في لقاء له ببرنامج “ع السيف” على شاشة قناة Atv، إن من يشاركون في هذه الحملة أبطال، واشاد بالروح الجميلة التي تسود العمل ضمن هذه المبادرة وبالحس الوطني، ووصفه بالرائع والراقي.

وأكد أنه يكتسب من خلال العمل معهم المزيد من الثقافة، وشدد على استعداده لتقديم كل ما يستطيع لبلده، قائلا: “الكويت تستحق وأرواحنا فداء للكويت ونتمنى أن نقدم لها جزءًا يسيراً مما قدمته لها”.

وأضاف: “أنا خادم لأرض بلدي ولكل الأشخاص الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد والأجواء التي فرضها”، متمنيا أن يتحول هذا الواقع إلى مجرد ذكريات في المستقبل وأن يتم القضاء على الوباء في كل أنحاء العالم.