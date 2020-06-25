نور اللبنانية تستعرض موهبتها التشكيلية بلوحة جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة اللبنانية نور فترة العزل المنزلي جراء أزمة كورونا، وتوقف النشاط الفني، وقررت الاستمتاع بموهبتها الأخرى، وهي الفن التشكيلي والرسم.

نور شاركت الفانز بلقطتين لها، خلال ممارستها للرسم، ما بين عام 1999 و 2020، وكان لافتاً حرصها على استعراض لوحتها الجديدة، والتي عكست احتراف وموهبة الفنانة اللبنانية، حيث تفاعل فانز نور مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات أعرب فيها أغلبهم عن انبهارهم بمستوى النجمة اللبنانية في الرسم، وشجعوها على الاستمرار في رسم لوحات وعرضها في معرض تشكيلي باسمها.

يُذكر أن نور تألقت في المارثون الرمضاني بمسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج تامر مرسي، وشاركت نور في بطولته أمام محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وغيرهم.

آخر أعمال نور الدرامية كان مسلسل «رحيم» الذي شاركت في بطولته أمام ياسر جلال، ومحمد رياض، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد إسماعيل أمين، في الوقت الذي كان فيه فيلم «تصبح على خير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك أمام تامر حسني، درة، ومي عمر، والفيم من إخراج محمد سامي.