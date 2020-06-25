هشام سليم: ابني يعيش أزمة نفسية بعد تحوله جنسيا ويفكر في الهجرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض نور نجل الفنان المصري هشام سليم المتحول جنسياً لانتقادات قوية بعد الفيديو الذي نشره حديثاً، واعترف فيه بخضوعه لعملية تحول وليس تصحيح جنسي كما صرح هو ووالده مسبقاً، مشدداً على أنه لم يكن يعاني من خلل هرموني أو أي مشاكل صحية اضطر معها للخضوع لهذه العملية.

نور اضطر للخروج مرة أخرى، والرد على هذه الانتقادات، وكشف عن مروره بأزمة نفسية خاصة بعد انتحار الفتاة المصرية سارة حجازي في كندا بعد المعاناة التي عاشتها عقب إعلانها عن مثليتها الجنسية، لافتاً إلى أنه شعر بالوحدة، وذلك بالرغم من موقف عائلته المؤيدة لموقفه.

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نجل النجم المصري نشر رسالة كتب فيها: «من يوم ما اعلنت أني تحولت جنسياً وكما قال أبي يومها، انا امر بفترة صعبة جداً لأن هناك كثير امثالي يخاطبوني ويريدون ان اساعدهم كاني أملك القدرة على فعل شئ، وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي، عند موت سارة شعرت بأني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها وذلك لكل السباب الذي ناب هذه الفتاة حتى بعد موتها، لقد تعلمت أن ندعي لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق. أين الرحمة؟».

هشام أيضاً دافع عن نجله، وطلب من منتقديه أن يرحموه ويتفهموا موقفه حتى يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي، وكشف عن تفكير نور في الهجرة خارج مصر، حيث قال: «أنا شايف إنها شجاعة منه إنه بيحاول يفهم الناس الحقيقة ومبيحاولش يستخبى ورا أي ستار، وأنا مقولتش كلام مختلف، أنا مابشوفش الحاجات دي، ومش بقرأ الحاجات دي، لكن في ناس كلموني وقالولي، فعلا مش عارف قال تحول أو تعمد مش عارف، ولكن أنا من البداية قولتله إنت داخل على مرحلة جديدة جدًا وخطرة جدًا».

وتابع: «مش عاوز أقوله هو غلطان أنه بيقول الصراحة لأن مع الأسف أنا متربي على كده، الناس بتقول عليه إنه ميعرفش ربنا وأن ربنا هيحرقه، إبني مابيدورش غير على كلمة واحدة اللي هي الرحمة، إرحموه عاوز الرحمة علشان يعرف يعيش»، مضيفاً: «نا عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيلة وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم أنه يدور على حته تانية يعيش فيها».