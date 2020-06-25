محمد رمضان يمطر زوجته غزلاً بصورة جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحرص الفنان المصري محمد رمضان على مشاركة محبيها كل فترة بصور جديدة من حياته الشخصية بعيداً عن أنشطته الفنية، سواء من مناسبة عائلية خاصة أو حتى لقطات تجمعه بزوجته وأطفاله.

رمضان فاجأ متابعيه ونشر صورة جديدة تجمعه بزوجته نسرين، وأمطرها غزلاً بتعليق كتب فيه: «مراتي و حبيبتي و شريكة حياتي»، حيث تفاعل فانز النجم المصري ومتابعوه مع الصورة بتعليقات أثنوا فيها على تقدير رمضان لدور زوجته في حياته، متمنيين للزوجين حياة سعيدة مليئة بالنجاح والحب الدائم.

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يُذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين، الأولى عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى «حنين»، وفي نفس العام تزوج من «نسرين عبد الفتاح» ورزق منها بطفلين، «علي» و«كنز».

من ناحية أخرى، اعلن محمد رمضان عن تجهيزه لمسلسل جديد للموسم الرمضاني المقبل، يتناول حياة النجم المصري الراحل أحمد زكي بعنوان «الإمبراطور»، في الوقت الذي تألق فيه رمضان خلال موسم 2020 بمسلسل «البرنس» من ناحية أخرى، تألق محمد رمضان في المارثون الرمضاني بمسلسل «البرنس» الذي يشارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

وعلى المستوى الغنائي، طرح محمد رمضان حديثاً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «كورونا فيروس» من كلمات الباور العالي وبلدوزر، ومن ألحان الباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي.