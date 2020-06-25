كريم عبدالعزيز بالكمامة أول يوم عمل.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استأنف الفنان المصري كريم عبدالعزيز نشاطه المهني، وقرر استكمال تصوير أعماله الفنية بعد فترة توقف في أعقاب أزمة كورونا.

كريم التزم بالإجراءات الوقائية في أول يوم تصوير، وشارك محبيه بصورة ظهر فيها مرتدياً كمامة، معلقاً عليها: «أول يوم تصوير..بس الشغل عالى برضه.... ربنا يعدى الايام ديه على خير.. و هتعدى إن شاء الله..و هنفتكرها و نضحك.. مسأكم فل و رضا»، حيث نصح فانز الفنان المصري، كريم بضرورة استخدام المطهرات خلال فترة التصوير، متمنيين له النجاح والتوفيق.

يُذكر أن كريم يواصل تصوير فيلمه الجديد «كيرة والجن» الذي يشارك في بطولته أمام هند صبري، سيد رجب، وغيرهما، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، والعمل إخراج مروان حامد.

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من ناحية أخرى، انتهى كريم عبدالعزيز من تصوير فيلم جديد بعنوان «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، ويشارك في بطولته أمام دينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، كما يشارك في العمل عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم؛ أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

على مستوى الدراما؛ كشفت مصادر صحفية داخل شركة سينرجي أن الاتفاق مع النجم كريم عبدالعزيز لبطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار دخل مراحله النهائية.