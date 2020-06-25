ميرهان حسين تشوق جمهورها لفيديو تقلد فيه إليسا

الخميس 25 يونيو 2020

استكمالاً لسلسلة الفيديوهات التي تشاركها مع جمهورها في صفحتها الشخصية على موقع إنستقرام، والتي تظهر فيها وهي تقلد عدد من الفنانات في الوطن العربي بمكياج يجعل ملامحها متقاربة معهم كثيراً، نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة شوقت فيها جمهورها لفيديو تقلد فيه النجمة إليسا.



ونشرت ميرهان حسين صورة لها وهي تضع مكياج جعل عينيها وطلتها تشبه الفانة غليسا، إلا أنها وضعت كمامة على وجهها، كمحاولة منها لتشويق الجمهور.

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ببراعتها في استخدام المكياج، نجحت الفنانة ميرهان حسين في تقليد الكثير من الفنانات، بأداء أبهر الجمهور، حيث نجحت في الوصول إلى شبه متطابق لهما، إلى جانب موهبتها في التقليد، لتجمع بين الشكل والأسلوب، وهو ما جعل الجمهور لا يستطيع التفرقة بينها وبين بعض الفنانات في عدد من الشخصيات التي قدمتها.

ومن بين الشخصيات التي قدمتها ميرهان حسين تقليد شخصيات شهيرة لفنانات كبار من بينهما سندريلا الشاشةالعربية الفنانة سعاد حسني، والفنانة فيروز، وكذلك عدد من الفنانات بينهما المطربات سميرة سعي، أصالة، ونوال الزغبي.

يذكر ان ميرهان حسين هي أحد الوجوه الشابة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على شاشة الدراما التليفزيونية، وبدأت ميرهان حسين مشوارها الفني بعد مشاركتها في برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي، حيث ظهرت بعد ذلك في بعض أفلام السينما مثل ظهورها مع الفنان تامر حسني في فيلم عمر وسلمى 2، الهرم الرابع، الخلبوص، وعسل أبيض.