لقطات من خطوبة زين كرزون إلى رجل أعمال شاب: إطلالة العروس خطفت الأنظار

الخميس 25 يونيو 2020

أشعلت صور خطوبة زين كرزون إلى رجل أعمال شاب الأجواء عبر السوشيال ميديا، خاصة مع تداول بعض مقاطع الفيديو التي كشفت كواليس الحفل والذي أشعلته العروس برقصها وإطلالتها الرائعة التي خطفت الأنظار بشدة.



وتزينت العروس زين كرزون بفستان أخضر بدون أكمام وبتنورة واسعة أبرز قوامها الرائع، كما أسدلت شعرها الكستنائي وزينته بدبوس شعر من الكريستال الأنيق.

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وأعلنت زين كرزون خبر خطوبتها من خلال منشور لها عبر "انستقرام"، كتبت من خلاله: "الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم عقبالكم يا أحلى صبايا".

وأشعلت العروس حفل خطوبتها بالرقص بعفوية ومرح، خاصة وأنه شهد أيضاً الاحتفال بعيد ميلادها، وحضره أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين.

كما شهد الحفل أيضاً بكاء العروس خلال لقطة تقطيع تورتة الحفل وذلك بسبب تأثرها بالأجواء الرومانسية الدافئة للحفل الذي تم في إحدى القاعات الفاخرة.

وكانت العروس قد احتفلت قبل خطوبتها، بعيد ميلادها حيث ارتدت فستاناً آخر باللون الأخضر أيضاً وجاء من الساتان المحدد للجسم بدون أكمام وبحمالة عريض تحيط الرقبة بشكل عكسي.