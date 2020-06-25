رسالة اعتذار بخط اليد من هيثم أحمد زكي لوالده تقلب مواقع التواصل

الخميس 25 يونيو 2020

أشعلت رسالة بخط اليد من هيثم أحمد زكي لوالده مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حالة من الشجن والحنين بين جمهور النجمين الراحلين.



الرسالة على ما يبدو كتبها هيثم أحمد زكي في طفولته لوالده، حيث كان خط يده غير مرتب بعض الشيء، وكان واضحاً من خلالها مدى حبه لوالده حيث كان يعتذر إليه بصدق وعفوية عن تصرف أغضبه، وطالبه بمسامحته والموافقة على مقابلته ومجالسته من جديد.

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كما طلب هيثم أحمد زكي من والده أحمد زكي أن يهتم بنفسه، حيث كتب في نص الرسالة: "بابا انت وحشتني أوي أوي أوي أوي. نفسي أقعد معاك أرجوك رد عليا أو كلمني ولو لسه زعلان مني أنا آسف.. أنا جزمة بس عايز أشوفك وخلي بالك من نفسك يا بابا (مع وضع خطوط تحت العبارة) أنا كويس ومش عايز حاجة. بحبك أوي يا بابا".

الرسالة نشرها أولاً امي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي من خلال الموقع الذي دشنه لعرض بعض مقتنيات وذكريات الراحل أحمد زكي، ثم تداولها الجمهور بكثافة شديدة وسط حالة من الحنين للنجمين الذين غادرا عالمنا تباعاً.