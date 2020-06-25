الإنتاج البرامجي المشترك يعود من التعليم..

الخميس 25 يونيو 2020

أشار مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس: إن المؤسسة تقوم حالياً بإنجاز عدد من البرامج بالتعاون مع وزارة التربية والخاصة بالتعليم عن بعد. وقال على الريس: بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعمل مونتاج دروس مسجلة في وزارة التربية، انتهت المؤسسة من مونتاج عدد (111) حلقة.

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وأشار مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك إلى أن يعتير هذة الخطوة، بمثابة الإضافة إلى رصيد المؤسسة بوصفها البيت الإعلامي الخليجي وترسيخاً للعلاقة المتميزة بين كافة الوزارات المؤسسات في دول مجلس التعاون ومن بينها دولة الكويت «دولة المقر» التى لا تبخل دائماً بالدعم والإسناد.

واستطرد الرئيس: كما أثمن الثقة الكبيرة من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتى تعد منارة اشعاع وتوهج ثقافي وعلمي شامخ. كما أشيد بالتعاون مع قيادات وزارة التربية الذين يبذلون جهوداً كبيرة من أجل إنجاز مهمة التعليم عن بعد وهي المهمة التى يتم الإعداد لها بالتعاون مـع خبرات كويتية متخصصة في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر أشار المستشار الإعلامي لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك فخري عودة، أن المؤسسة تواصل جهودها في تحقيق مجموعة جديدة من الرسائل والفلاشات الثقافية والتوعوية الجديدة التى كانت قد انطلقت بها المؤسسة منذ اندلاع جائحة كورونا - كوفيد 19 - والرسائل الجديدة تخاطب المرحلة الراهنة التى تتزامن مع عودة الحياة بشكل تدريجي, وهذه الرسائل يتم إنجازها من خبرات إعلامية وفنية متخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي.