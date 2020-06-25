اتهمه بالسب والتشهير.. القصة الكاملة لخلاف صلاح نظمي وعبد الحليم حافظ

الخميس 25 يونيو 2020

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان القدير صلاح نظمي والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1918 ورحل عن عالمنا عام 1991 وشارك في بطولة أكثر من 300 فيلم كما اشتهر بادوار الشر .

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وبعيدًا عن مشوار صلاح نظمي المليء بالإنجازات ، فقد وقع خلاف حاد بينه وبين عبد الحليم حافظ، حيث سُئل حليم في برنامج إذاعي "من هو الفنان الأثقل ظلا؟ ، فجاءت إجابته "صلاح نظمي"، ليصاب نظمي بحالة من الغضب ويقرر رفع دعوى قضائية ضد العندليب، وتصبح قضيتهما من أشهر القضايا بين الفنانين في أواخر الستينيات.

وجد صلاح نظمي أن حليم أهانه أمام المستمعين، فرفع عليه قضية اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير، لتقضي المحكمة برفض الدعوى وبراءة حليم بعدما أكد محاميه أمام القاضي أنه ما كان يقصد شخص نظمي وإنما كان يتحدث عن طبيعة الأدوار التي يؤديها وهو ما يعد مدح في حقه، حيث استطاع أن يتقن أدواره بصورة كبيرة .

وبعد انتهاء الجلسة ذهب حليم لصلاح نظمي واصطحبه إلي بيته ليشربا سويا الشاي ويمنحه دور في فيلمه الجديد والأخير "أبي فوق الشجرة"، لينتهي خلافهما.