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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يكشف كواليس «حالفين بعون الله»: كتبتها في ربع ساعة! والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
لفتت أغنية "حالفين بعون الله" الأنظار إليها خلال الأيام الماضية بعد عرضها خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة العسكرية الغربية.
الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان أحمد زغلول وتوزيع أحمد وجيه وغناء مجموعة من الكورال.
المفاجأة أن الأغنية تم تحضيرها منذ عدة أشهر وهو ما كشف عنه الشاعر تامر حسين، حيث قال: هذه الأغنية ينطبق عليها وصف "كل ما تقدم تحلى"، ولقد عرض على لحنها صديقي الفنان أحمد زغلول وقمت بكتابه الكلمات خلال ربع ساعه تقريبا وتولى أحمد وجيه الموزع الموهوب توزيعها وانتهينا منها بسرعة.
وأضاف تامر حسين: أنا مؤمن بأن البساطة هي سر نجاح أي عمل فني وهذه الأغنية كلماتها بسيطة ومعبره عن إرادة هذا الوطن ورجاله وبالتالي وصلت للقلب دون حواجز.
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