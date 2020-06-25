"ست الحبايب" يُشارك في مهرجان أفلام المرأة الدولي

الخميس 25 يونيو 2020

أعلنت إدارة مهرجان أفلام المرأة السينمائي الدولي اختيار الفيلم التسجيلي القصير "ست الحبايب" في المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية، بعد اختياره من بين 600 فيلمٍ من 36 دولة، ويبدأ العرض 26 يونيو الجاري إلكترونيا نظرأ للظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد



الفيلم من إنتاج وزارة التضامن ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، وقال دياب إن الفيلم يُعد تجربة تسجيلية مختلفة، حيث يتناول قصصًا واقعية ويحكي عن كفاح ثلاث أمهات من أجل الوصول بأولادهن إلى بر الأمان، وتم عرضه في الحفل الرئاسي لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس عام 2019.

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يشار إلى أن وزارة التضامن تعمل على توثيق برامجها التنموية من خلال الأفلام التسجيلية القصيرة؛ حيث أنتجت الوزارة من مطلع عام 2017 إلى الآن 40 فيلمًا يتناول دور الوزارة في مختلف مناحي الحياة الأجتماعية في مصر، فضلاً عن المشاركة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والحصول على العديد من الجوائز بها.

يذكر أن فيلم "ست الحبايب" حصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما حصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة.