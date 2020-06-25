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شكرا لقرائتكم خبر عن «نكد في شهر العسل».. تفاصيل إحالة «الشرنوبي» للتحقيق بعد أيام من زواجه والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
عد مرور أيام قليلة على احتفال النجم محمد الشرنوبي بزواجه من راندا رياض وهي مديرة أعمال المطربة أنغام، بدأت المشاكل تلاحقه من جديد من قبل مديرة أعماله وخطيبته السابقة سارة الطباخ والتي اتهمته من جديد بإخلال نصوص العقد المبرم بينهما بتعاونه مع "روتانا".
وأكدت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية أن الشرنوبي سيخضع للتحقيق، وأضافت المصادر أن المنتجة سارة الطباخ فوجئت بتوقيع محمد الشرنوبي مع شركة "روتانا" لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح" دون علمها رغم أنها الوكيل الحصري له.
ولم يعلق "الشرنوبي" حتى الآن على تحويله للتحقيق مرة أخرى بسبب مديرة أعماله السابقة والتي دخل في خلافات كثيرة معها الشهور الماضية.
من ناحية أخرى، يتابع الشرنوبي ردود الأفعال حول دوره بمسلسل "ليه لأ" والذي يتعاون من خلاله مع أمينة خليل ونخبة من النجوم.
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