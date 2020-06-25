الناقد علي وجيه والمخرج السوري المرشح لأوسكار طلال ديركي ضيفا «السينما العربية»

الخميس 25 يونيو 2020

يستمر مركز السينما العربية، في تقديم حلقات سلسلة لقاءات عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ليكون ضيفا الحلقة المقبلة هما الناقد السوري علي وجيه، ومواطنه المخرج المرشح للأوسكار طلال ديركي.

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ويجرى اللقاء يوم الخميس 25 يونيو، الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش، وموعد الحلقة الرابعة من لقاءات مركز السينما العربية 8 مساءً بتوقيت مصر.

وتعد لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

طلال ديركي مخرج ومنتج ومؤلف سوري، درس الإخراج السينمائي في آثينا، قبل أن يقوم بمهام المخرج المساعد في عدد من الأفلام خلال الفترة من 2009 إلى 2012، كما تعاون كمصور بشكل مستقل مع CNN ورويترز، وأخرج عدداً من الأفلام الفائزة بالجوائز، منها الوثائقي الطويل العودة إلى حمص الذي فاز بـجائزة لجنة التحكيم الكبرى في قسم السينما العالمية بـمهرجان صندانس السينمائي، وفي 2019 ترشح فيلمه عن الآباء والأبناء لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، كما فاز بجائزتي أفضل فيلم عربي والنجمة الفضية للفيلم الوثائقي في مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى أفضل فيلم وثائقي ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية.