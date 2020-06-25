بعد 21 عامًا.. نور تستعرض موهبتها في الرسم

الخميس 25 يونيو 2020

شاركت الفنانة نور اللبنانية، بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "



وظهرت نور في صورة من عام ١٩٩٩، وصورة حديثة من ٢٠٢٠، وكتبت على صورها معلقة: "باستعيد اللحظات مرارًا وتكرارًا".

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وكانت الفنانة اللبنانية نور، خضعت لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية، من أجل حوار صحفي جديد في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.

وشاركت نور في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا" الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.