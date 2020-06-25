عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها ... معلومات رقمية عن هالة صدقي بعد تصدرها التريند

الخميس 25 يونيو 2020

تصدرت الفنانة هالة صدقي تريند مؤشر البحث جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة لأحد البرامج التليفزيونية ومنها تأكيدها بأن محمد رمضان لا يصلح لتقديم شخصية أحمد زكي.



نكشف من خلال هذا التقرير بعض المعلومات الرقمية عن هالة صدقي

59 .. عمر هالة صدقي الحقيقي، فهي من مواليد يونيو 1959 وحاصلة على بكالوريس آداب.

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41 .. بدأت هالة صدقي مشوارها الفني منذ 41 عامًا ، ففي عام 1979 بدأت إنطلاقتها الفنية وشاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات.

2 .. تزوجت هالة صدقي مرتين الأولى من مجدي وليم ووجدت صعوبة كبيرة في الانفصال عنه وتمكنت من الحصول على الطلاق بعد سنوات لتتزوج من سامح سامي زكريا.

2 .. لديها طفلين تؤام وهما مريم ويوسف.