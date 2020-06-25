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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها المفاجئ.. كيف وقع وليد توفيق في حب جورجينا رزق؟ والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
تصدرت ملكة جمال الكون جورجينا رزق، تريند مؤشر البحث "جوجل"، بعد انتشار صور حديثة لها تكشف عن حفاظها على جمالها رغم تقدمها في السن.
وتُعد قصة حب جورجينا رزق والنجم وليد توفيق، من أقوى القصص بالوسط الفني، حيث أنهما متزوجان منذ سنوات طويلة.
بدأت العلاقة من خلال لقاء بالصدفة، على متن طائرة، ليصبحا أصدقاء ويعرض عليها العمل معه بفيلم سينمائي.
ورفضت جورجينا، وقتها لرغبتها في التفرغ لابنها والذي تحملت مسئوليته بعد انفصالها عن زوجها، ووقتها شعر وليد توفيق برغبة شديدة في الزواج منها.
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