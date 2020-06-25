بعد ظهورها المفاجئ.. كيف وقع وليد توفيق في حب جورجينا رزق؟

الخميس 25 يونيو 2020

تصدرت ملكة جمال الكون جورجينا رزق، تريند مؤشر البحث "جوجل"، بعد انتشار صور حديثة لها تكشف عن حفاظها على جمالها رغم تقدمها في السن.



وتُعد قصة حب جورجينا رزق والنجم وليد توفيق، من أقوى القصص بالوسط الفني، حيث أنهما متزوجان منذ سنوات طويلة.

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بدأت العلاقة من خلال لقاء بالصدفة، على متن طائرة، ليصبحا أصدقاء ويعرض عليها العمل معه بفيلم سينمائي.

ورفضت جورجينا، وقتها لرغبتها في التفرغ لابنها والذي تحملت مسئوليته بعد انفصالها عن زوجها، ووقتها شعر وليد توفيق برغبة شديدة في الزواج منها.