روان عمرو تكشف تفاصيل برنامجها «الأناقة والجمال» على «المحور»

الخميس 25 يونيو 2020

أكدت الإعلامية والفاشون المعروفة روان عمرو، أنها بصدد التجهيز لبرنامجها الجديد "الأناقة والجمال"، بعد تحضيرات كثيرة استمرت لمدة شهرين، ومن المقرر عرضه في أول أغسطس على قناة "المحور".



ويناقش البرنامج كل ما يتعلق بعالم المرأة والموضة والأناقة، ويضم عدة فقرات متنوعة عن المرأة وآخر ما توصلت إليه الموضة في أوروبا.

وتستضيف "روان" خلال الحلقات خبراء في عالم الموضة والجمال، فضلا عن مشاركة الجمهور في الذوق العام الذي يتماشي مع كل مرأة مصرية وعربية، إضافة إلى فقرات متنوعة خاصة بالاستايلست والأناقة والمرأة بشكل عام وما تفضله من إكسسوارات.