طارق علام من الشخصيات المؤثرة ٢٠٢٠ وسفيرا للسلام والنوايا الحسنة

الخميس 25 يونيو 2020

أعلن المركزالعربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن إختياره للإعلامي المصري الكبير طارق علام , ليكون سفيراُ للسلام والنوايا الحسنة لدي المركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديراً لجهودها السامية في مجال العمل الإنساني والإجتماعي، وذلك عقب ترشيحه من إدارة المركز وموافقة كافة أعضاء لجنة التحكيم والأختيارفي 17 دولة عربية.



وذكرالمركز في بيانه أن الإعلامي المصري طارق علام، يحظى بتقديركبيرفي المجتمع العربي وذلك لما قدمه من أعمال إنسانية وإجتماعية مميزة وقدم نموذج يحتذي به من الإعلام الهادف، وباعتباره من أفضل الشخصيات الإعلامية علي الساحة العربية، ممن كان لهم تاثيراُ إيجابياُ علي المجتمعين المصري و العربي بأثرهما.

فيما عبرالإعلامي طارق علام عن سعادته البالغة لهذا الترشيح الدولي ومنحه هذا اللقب الشرفي الدولي، مؤكدًا علي دعمه الكامل لمساندة أي أعمال إنسانية في مصر والعالم العربي، وتقديم صورة إيجابية للقيم الإنسانية من خلال الإعلام الهادف والبنأ.

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ويعتبر طارق علام من أوائل الإعلامين الذين قدموا الحالات الإنسانية بشكل جديد في مصر وكان صاحب فكرة الأفراح الجماعية في مصر منذ عام 1995 وحتى الآن، وشارك فى حملة بناء 100 مدرسة فى عام 1992 بعد الزلزال وحملة إغاثة المصابين بعد الزلزال. و كان له دور رئيسى فى بناء مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بمصر.

وخلال مسيرته الإعلامية أيضا ساهم في تنظيف وتجميل مايقرب من 250 شارع في مصر وزراعة حوالى 20 ألف شجرة فى مختلف أنحاء مصر ”بالمدارس- بالجامعات- بمراكز الشباب بالأحياء الشعبية – بشوارع رئيسية وأخرى فرعية ، كما ساهم في أنشاء عدد من المؤسسات الخيرية وأماكن لمتحدي الإعاقة في عدد من محافظات مصر، بأضافة إلى أعمال الخير والمشروعات الصغيرة لآلاف الشباب وتجهيز العرائس ،كما قدم عدة برامج تساهم في هذا الشأن منها كلام من دهب والأسير وللامام وحاليا هو ده مع طارق علام المذاع على شاشة المحور الفضائية.

كما جمع ما يقرب من 22000 ألف كيس دم من خلال حملات التبرع بالدم . فضلا عن مشاركته في إعداد وتنظيم عدد كبير من العرس الجماعي للشباب غير القادرين لعدد يصل الى ما يقرب من 15000 عرس.

حيث حرص المركزعلي تكريم الشخصيات العامة وخاصة الإعلاميين الأكثر تأثيرا في مجتماعاتهم.