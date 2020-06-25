فن ومشاهير

الدي جي اللبناني بغدات جوربانوف: أتمنى العمل مع عمرو دياب

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الخميس 25 يونيو 2020

يستعد الدي جي اللبناني بغدات جوربانوف، لمفاجأة جمهوره وإقامة حفل اونلاين عبارة عن مزيكا فقط علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ويعتبر الدي جي الأول الذي يتأخذ هذا القرار  في ظل الإجراءات الوقائية لفيروس المستجد.

وعمل من قبل في عدد كبير من حفلات النجوم في روسيا منهم  نيوشا وفاليريا وماكسيم والأكرانية يولكا، والفنان الجورجي الأصل غريغوري ليبس، وكذلك فرقة سيريبرو الموسيقية المكونة من فتيات.

وأكد أنه عاش فترة طويلة في موسكو ولكن سينقل الفترة المقبلة لدبي ومصر ويتمنى العمل مع راغب علامة والهضبة عمر دياب في حفلاتهم.

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