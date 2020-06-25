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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تنشر صورة لرجاء الجداوي: «يارب يشفيكي ويعافيكي» والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها بصورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي بـ"إنستجرام" للفنانة رجاء الجداوي.
وعلقت وفاء عامر، على الصورة قائلة: "يارب يشفيكي ويعافيكي يا رجاء".
يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي.
وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبينت إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد بمستشفى العزل الصحى منذ ليلة عيد الفطر.
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