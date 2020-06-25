15 مليون مشاهدة لأغنية محمد رمضان «كورونا فيروس»

الخميس 25 يونيو 2020

حقق كليب النجم محمد رمضان "كورونا فيروس" نجاحا كبيرا منذ طرحها في 11 يونيو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



وأصبحت الأغنية حديث السوشيال ميديا، ونالت إعجاب جمهور محمد رمضان، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، واقتربت الأغنية من تحقيق 15 مليون مشاهدة، حيث حققت حتى الآن 14,985,903 مشاهدة.

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وتلقى أغنية "كورونا فيروس" تداولاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يميلون الى الاستماع لهذا النمط الغنائي الذي يقدمه محمد رمضان.